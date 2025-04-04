Макрон может стать представителем Европы в ходе переговоров с Путиным по Украине – Telegraph

Французский президент Эмманюэль Макрон может стать представителем Европы в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
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