IKEA избавилась от земли под Челябинском и окончательно ушла из России

Шведская компания продала земельный участок в Сосновском районе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Ingka Group, которой принадлежит торговая сеть IKEA, продала остававшиеся активы в России, в том числе и земельный участок в Сосновском районе, где восемь лет назад планировалось построить торговый комплекс «Мега».