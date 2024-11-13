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IKEA избавилась от земли под Челябинском и окончательно ушла из России

IKEA избавилась от земли под Челябинском и окончательно ушла из России

Шведская компания продала земельный участок в Сосновском районе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Ingka Group, которой принадлежит торговая сеть IKEA, продала остававшиеся активы в России, в том числе и земельный участок в Сосновском районе, где восемь лет назад планировалось построить торговый комплекс «Мега».

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