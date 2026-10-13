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За рулем

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Новый отечественный седан уровня Camry уже в наличии у дилеров: актуальные цены

Новый отечественный седан уровня Camry уже в наличии у дилеров: актуальные цены

Новый бизнес-седан Tenet A8 начал поступать в российские дилерские центры – в частности, машина уже появилась у «Авилона», где ее можно взять на тест-драйв или купить.

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