Новый отечественный седан уровня Camry уже в наличии у дилеров: актуальные цены

Новый бизнес-седан Tenet A8 начал поступать в российские дилерские центры – в частности, машина уже появилась у «Авилона», где ее можно взять на тест-драйв или купить.
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