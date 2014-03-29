29 марта - 14 апреля — Всероссийская акция «Семейные традиции»

фото: РИА Новости/Константин Чалабов В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 29 марта по 14 апреля пройдет Всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи и направленная на популяризацию традиций народов России.
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