Звезда «Тайн следствия» рассказал о работе с детьми-отказниками

Актриса Анна Ковальчук занимается волонтерством с детьми-отказниками Анна Ковальчук, актриса, известная по сериалам «Мастер и Маргарита» и «Тайны следствия», стала волонтером и начала оказывать помощь детям-отказникам в больницах.