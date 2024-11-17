Звезда «Тайн следствия» рассказал о работе с детьми-отказниками

Актриса Анна Ковальчук занимается волонтерством с детьми-отказниками Анна Ковальчук, актриса, известная по сериалам «Мастер и Маргарита» и «Тайны следствия», стала волонтером и начала оказывать помощь детям-отказникам в больницах.
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