Где приморцам отдохнуть в Москве дешево, но богато

О культовых местах в Москве – Арбате, Красной площади или Патриарших прудах – знают все. Но что делать, если хочется остановиться где-нибудь в красивом отеле или поесть изысканных блюд, а «в кошельке три рубля»? Есть вариант получить все самое лучшее «за копейки».