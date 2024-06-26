Где приморцам отдохнуть в Москве дешево, но богато

О культовых местах в Москве – Арбате, Красной площади или Патриарших прудах – знают все. Но что делать, если хочется остановиться где-нибудь в красивом отеле или поесть изысканных блюд, а «в кошельке три рубля»? Есть вариант получить все самое лучшее «за копейки».
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