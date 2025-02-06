В Ивановской области изъяли оружие и боеприпасы

Во время следственных мероприятий было найдено и изъято 23 образца огнестрельного оружия: 4 автомата, пистолет-пулемет, карабин с приспособлением для бесшумной стрельбы, 8 пистолетов и револьверов, возвращённых к боевому состоянию, 9 охотничьих карабинов и ружей, а также самодельное оружие; более 3500 патронов разного калибра, около 3 килограммов пороха, основные части и комплектующие, 7 приборов для бесшумной стрельбы.