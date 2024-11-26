Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"У меня только один стул": Вучич пояснил позицию Сербии в отношении России и ЕС

"У меня только один стул": Вучич пояснил позицию Сербии в отношении России и ЕС

ФОТО: Dragan Mujan/SHUTTERSTOCK.COM Президент Сербии Александр Вучич пояснил позицию Белграда в вопросе отношений с Россией и ЕС.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вот двуличное создание . Один у него стул... Ха!!! А не три ли? У России выпрашивает преференции и снижение цен на наши ресурсы. а сам гадит... в ответ и прётся на Запад.
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20 час.
Ольга Каширина
И все-таки лучше один стул, но настоящий.
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19 час.
лл
лина любимцева
Дай Бог Сил и Выдержки Вучичу.... Ему сейчас очень трудно. Запад умеет давить, угнетать и угрожать. И это все сейчас обрушивается на Вучича..  ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ!!!
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14 час.

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