Корветы проекта 20385 получают ракету «Циркон» Корвет "Гремящий" на испытаниях, 2019 г.Военно-морской флот России активно внедряет новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету 3М22 «Циркон».
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Корветы проекта 20385 получают ракету «Циркон» Корвет "Гремящий" на испытаниях, 2019 г.Военно-морской флот России активно внедряет новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету 3М22 «Циркон».
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