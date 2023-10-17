Александр Бурков занялся трудоустройством осужденных на предприятие Ростеха

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» и экс-губернатор Омской области Александр Бурков, который сейчас занимает одну из руководящих должностей в госкорпорации «Ростех», обсудил с начальником ГУФСИН Свердловской области Александром Федоровым вопросы создания исправцентров и трудоустройства осужденных на предприятии в Нижнем Тагиле.