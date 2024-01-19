Сиюминутная красота: в Сочи раньше обычного на улицах развернулась торговля краснокнижными первоцветами

Сиюминутная красота: в Сочи раньше обычного на улицах развернулась торговля краснокнижными первоцветамиИз-за резкого потепления после холодов в лесах в окрестностях Сочи несколько раньше обычного стали массово появляться первоцветы.
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