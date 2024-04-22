США избавились от урановой зависимости. Но это неточно

Почему миру не приходит в голову от их зависимости уйти?Компьютеры все делают,как и автомобили!

Евгений МакЛауд

а ядерное оружие деградирует, плывёт, его надо периодически переупаковывать и дополнять с учётом полураспада, а то едрён батон превращается просто в грязный батон. А спецов нет, а технологии утеряны, а китайцы и индийцы по домам разъехались, а спецы со спецмаша руины почему то нифига не телятся. Одна надежда в рокфеллеровском центре новый вирус сляпают и запустят по миру.