Дедушка Джо гордо отрапортовал про избавление великой Америки от урановой зависимости. Наконец-то в двадцать первом веке США сами научились производить обогащённый уран и догнали в этой сфере Иран, Северную Корею, Пакистан и ещё целый ряд государств.
США избавились от урановой зависимости. Но это неточно
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Eduard
Почему миру не приходит в голову от их зависимости уйти?Компьютеры все делают,как и автомобили!
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2 час.
Евгений МакЛауд
а ядерное оружие деградирует, плывёт, его надо периодически переупаковывать и дополнять с учётом полураспада, а то едрён батон превращается просто в грязный батон. А спецов нет, а технологии утеряны, а китайцы и индийцы по домам разъехались, а спецы со спецмаша руины почему то нифига не телятся. Одна надежда в рокфеллеровском центре новый вирус сляпают и запустят по миру.
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2 час.
Eduard
Уряяяя,Байдену ядерную батарейку в часах сменят!
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2 час.
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