Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Он заслужил премии за противостояние Западу.Но Запад не позволит.За воинственность.Запад этого не прощает с Мюнхена.Г...«Подождите, Путин...
  • Алина Белова
    Без лишних слов. ...
  • Владимир Соловьев
    НОБЕЛЬ  распорядился своим состоянием так: учредить премию за выдающиеся заслуги в физике, химии, медицине, литератур...«Подождите, Путин...

США избавились от урановой зависимости. Но это неточно

США избавились от урановой зависимости. Но это неточно

Дедушка Джо гордо отрапортовал про избавление великой Америки от урановой зависимости. Наконец-то в двадцать первом веке США сами научились производить обогащённый уран и догнали в этой сфере Иран, Северную Корею, Пакистан и ещё целый ряд государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Почему миру не приходит в голову от их зависимости уйти?Компьютеры все делают,как и автомобили!
Ответить
2 час.
Евгений МакЛауд
а ядерное оружие деградирует, плывёт, его надо периодически переупаковывать и дополнять с учётом полураспада, а то едрён батон превращается просто в грязный батон. А спецов нет, а технологии утеряны, а китайцы и индийцы по домам разъехались, а спецы со спецмаша руины  почему то нифига не телятся. Одна надежда в рокфеллеровском центре новый вирус сляпают и запустят по миру.
Ответить
2 час.
Eduard
Уряяяя,Байдену ядерную батарейку в часах сменят!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх