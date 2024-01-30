В Смоленске музей авиации «Форпост 863» закрылся на ремонт

После ремонта гостей обновленной выставки будет ждать три тематических зала, оснащенных современными it-технологиями Музей авиации и космонавтики в парке «Форпост 863» города Смоленска временно закрыли для обновления.
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