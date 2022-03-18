Раз ввязались — придётся дожимать: почему Украину придётся брать всю

Российский оружейник, снайпер и человек, который смог осуществить самый дальний выстрел из снайперской винтовки на сегодняшний день, Владислав Лобаев в своём авторском Telegram-канале Lobaev рассуждает о том, как поступать с… Показать полностью.
Российский оружейник, снайпер и человек, который смог осуществить самый дальний выстрел из снайперской винтовки на сегодняшний день, Владислав Лобаев в своём авторском Telegram-канале Lobaev рассуждает о том, как поступать с… Показать полностью.
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