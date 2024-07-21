Вот вам и либерал: новый президент Ирана первым делом объявил о желании подписать с РФ военный договор, как с КНДР

Игорь Кузнецов В настоящий момент высшим руководителем Ирана является верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи. Он занимает этот пост с 1989 года. Интересно, что в 1981–1989 годах Али Хаменеи занимал должность президента Ирана. Президент Ирана не имеет контроля над ВС страны. Хоть он и назначает министра обороны республики, но сделать это можно только по согласованию с высшим руководителем государства.

ВВ Владимир Витковский Танюха. опять тебе бред подсунул пиндосокуратор? Брысь в стойло, миску параши уже заслужила, жри, да подавись.