Не успели выбрать на пост президента Ирана Масуда Пезешкиана, как он заявил о желании подписать с Россией такой же договор, как ранее подписали Путин и Ким Чен Ын.
Вот вам и либерал: новый президент Ирана первым делом объявил о желании подписать с РФ военный договор, как с КНДР
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В настоящий момент высшим руководителем Ирана является верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи. Он занимает этот пост с 1989 года. Интересно, что в 1981–1989 годах Али Хаменеи занимал должность президента Ирана. Президент Ирана не имеет контроля над ВС страны. Хоть он и назначает министра обороны республики, но сделать это можно только по согласованию с высшим руководителем государства.
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
Танюха. опять тебе бред подсунул пиндосокуратор? Брысь в стойло, миску параши уже заслужила, жри, да подавись.
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7 час.
ВГ
Виктор Гутман
Насколько я помню, Иран никогда не был врагом или противником России и Советского Союза, даже в годы Второй мировой войны. Уверен: предложение Президента Ирана заслуживает внимания, доверия, подписание военного и всеобъемлющего договора с Ираном в интересах России, самого Ирана и всех государств, занимающих антиамериканскую позицию.
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7 час.
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