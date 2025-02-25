В деле обвиняемого в теракте замглавы инспекции РЖД появились эпизоды об оружии

В уголовном деле заместителя начальника инспекции Центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, обвиняемого в организации теракта, появились эпизоды, связанные с незаконным приобретением оружия и взрывчатых веществ.
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