Мобильная «Лаборатория безопасности» побывала в детских садах Ноябрьска. Сотрудники межшкольного учебного комбината «Эврика» из Нового Уренгоя рассказали детям не только, как правильно переходить пешеходный переход, но и показали, как надо пристёгивать ремни безопасности, спешиваться с велосипеда на пешеходном переходе, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.