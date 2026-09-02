Следственный комитет проверит смерть женщины в Кисловодске после жалобы

В Ставропольском крае Следственный комитет проверяет смерть 68-летней пациентки в июне 2026 года в больнице Кисловодска.
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