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Культуромания

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Лувр перекупил на аукционе картину

Лувр перекупил на аукционе картину

Лувр перекупил картину на аукционе, так как та была признана национальным достоянием. Торги прошли в 2019 году, но факт приобретения музей подтвердил только в этом году, пишет сайт Antiques Trade Gazette.

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