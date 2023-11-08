Лувр перекупил на аукционе картину

Лувр перекупил картину на аукционе, так как та была признана национальным достоянием. Торги прошли в 2019 году, но факт приобретения музей подтвердил только в этом году, пишет сайт Antiques Trade Gazette.
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