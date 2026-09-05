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Посол РФ призвал Берлин признать преступления нацистов геноцидом народов СССР

Посол РФ призвал Берлин признать преступления нацистов геноцидом народов СССР

IMAGO/Dirk Sattler/TASS Российская сторона требует от властей ФРГ восстановить историческую справедливость и признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР.

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