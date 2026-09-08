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Аргументы недели

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Набор сотрудников на «Газпром Арену» совпал с датами концертов Канье Уэста

Набор сотрудников на «Газпром Арену» совпал с датами концертов Канье Уэста

На «Газпром Арене» открыли набор сотрудников на 10 и 11 октября. Эти даты совпали с возможными концертами Канье Уэста, однако официального подтверждения проведения шоу на стадионе нет.

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