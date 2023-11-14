Володин: надо учесть опыт образовательной системы царской России, а советскую систему воссоздать не получится

Александр Рожков А что вы ожидаете от ельцинистов то? Неужели опыт 30 с гаком лет в прок не пошел?

Юрий Кувалдин Опыт царской образовательной системы он собрался изучать, когда 60% населения было неграмотным! Этот опыт он хочет внедрять, чтобы население было малообразованным и ходило в лаптях и холщовом рубище!