Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Володин: надо учесть опыт образовательной системы царской России, а советскую систему воссоздать не получится

Володин: надо учесть опыт образовательной системы царской России, а советскую систему воссоздать не получится

  На одном из последних пленарных заседаний Государственной Думы её председатель Вячеслав Викторович Володин отметил, что надо обязательно учитывать опыт царской России в системе образования, а воссоздать советскую систему образования не получится: ".

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Комментарии
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Александр Рожков
А что вы ожидаете от ельцинистов то? Неужели опыт 30 с гаком лет в прок не пошел?
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1 час.
Юрий Кувалдин
Опыт царской образовательной системы он собрался изучать, когда 60% населения было неграмотным! Этот опыт он хочет внедрять, чтобы население было малообразованным и ходило в лаптях и холщовом рубище!
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28 мин.
Геннадий Бережнов
Странные выводы делает Володин! Это не его место в Думе. Он удобен для многих, но своего не имеет. Как и то, что решив проверить на двойное гражданство свой состав, сразу же сдулся!
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17 мин.

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