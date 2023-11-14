Володин: надо учесть опыт образовательной системы царской России, а советскую систему воссоздать не получится

На одном из последних пленарных заседаний Государственной Думы её председатель Вячеслав Викторович Володин отметил, что надо обязательно учитывать опыт царской России в системе образования, а воссоздать советскую систему образования не получится: ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии