"Мажоры совсем страх потеряли?": обстановка в оживленном районе возмущает горожан

Местных жителей возмущает обстановка, которая сложилась в оживленном районе города. Дело в том, что возле проспекта Столетия Владивостока, неизвестный припарковал свой автомобиль прямо на тротуаре, что доставляет серьезный дискомфорт прохожим.
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