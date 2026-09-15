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Русский спортсмен поставил рекорд на мировой олимпиаде по паркуру

Русский спортсмен поставил рекорд на мировой олимпиаде по паркуру

Павел Иванов заставил судей не поверить своим глазам. фото: Соцсети15 сентября 2026 года в Москве прошла международная олимпиада по паркуру, в которой приняли участие сорвиголовы со всего мира.

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