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Нижегородская правда

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Фильм о космосе с переводом на жестовый язык впервые показали в Нижнем Новгороде

Фильм о космосе с переводом на жестовый язык впервые показали в Нижнем Новгороде

Нижегородцам впервые показали два фильма о космосе с переводом на жестовый язык. Первой площадкой показа в рамках проекта «Звездное содруЖЕСТво.

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