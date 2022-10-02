Закон, порядок, государство

683 подписчика

Китайцы на границе с Приморским краем устанавливают систему "умного наблюдения"

Китайцы на границе с Приморским краем устанавливают систему "умного наблюдения"

Секретарь Горкома КПК Суйфэньхэ Ло Хайтао на этой неделе побывал на границе с Приморским краем РФ, где он ознакомился ходом работ по укреплению пограничной полосы с Приморским краем РФ, сообщает ИА UssurMedia сл ссылкой на телевидение Суйфэньхэ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх