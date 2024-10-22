Поезд Деда Мороза прибудет в Самару 26 декабря

Самару ждет уникальное новогоднее событие - прибытие поезда Деда Мороза. Этот празднично украшенный поезд, представляющий собой уникальную передвижную резиденцию, уже начал свое путешествие по городам России.
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