Не надо оправдывать порок

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А   давайте  во  время    так  называемых  новогодних   каникул (слишком   длинные  они  у  нас,  но   это  уже  другой  вопрос)   поначалу  поговорим  о  чём-то  таком полегче  -  например,  о  порносайтах)))Итак, на "Итогах  года" журналистка  с  телеканала  "Спас"   спросила  у  Президента,  не  пора ограничить  работу    порносайтов.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Даже в СССР, где все было запрещено и небыло секса, смотрели порно на фото. Бесполезное занятие, в стране других проблем, которые надо решать, выше крыши. Прав Президент.
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15 час.

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