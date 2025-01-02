А давайте во время так называемых новогодних каникул (слишком длинные они у нас, но это уже другой вопрос) поначалу поговорим о чём-то таком полегче - например, о порносайтах)))Итак, на "Итогах года" журналистка с телеканала "Спас" спросила у Президента, не пора ограничить работу порносайтов.
Не надо оправдывать порок
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Даже в СССР, где все было запрещено и небыло секса, смотрели порно на фото. Бесполезное занятие, в стране других проблем, которые надо решать, выше крыши. Прав Президент.
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15 час.
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