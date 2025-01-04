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Пророчество Тодда: Россия победит Украину и НАТО в 2027 году. Названа главная слабость

Пророчество Тодда: Россия победит Украину и НАТО в 2027 году. Названа главная слабость

Известный французский ученый Эманнуэль Тодд, точно предсказавший распад СССР (когда Горбачев ещё даже не был членом Политбюро), арабскую весну и мировой финансовый кризис — 2008, в минувшем году наделал много шума своим новым пророчеством.

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