Пророчество Тодда: Россия победит Украину и НАТО в 2027 году. Названа главная слабость

Известный французский ученый Эманнуэль Тодд, точно предсказавший распад СССР (когда Горбачев ещё даже не был членом Политбюро), арабскую весну и мировой финансовый кризис — 2008, в минувшем году наделал много шума своим новым пророчеством.
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