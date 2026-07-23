Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кулеба предрек Украине «непростые времена» и перебои с поставками продуктов

Кулеба предрек Украине «непростые времена» и перебои с поставками продуктов

По оценке политика, текущий конфликт переходит в стадию «тотальной войны». В этих условиях российские вооруженные силы обладают достаточным арсеналом ракет и беспилотников для планомерного разрушения критически важной инфраструктуры противника.

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