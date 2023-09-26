Кузнецова рассказала, как ВСУ вербуют детей

Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних постоянно фиксирует факты вербовки детей, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии 26 сентября.
Парламентская комиссия по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних постоянно фиксирует факты вербовки детей, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии 26 сентября.
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