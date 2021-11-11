В Краснодарском крае за незаконный оборот наркотиков на скамью подсудимых отправлен местный житель

Следственным отделением ОМВД России по Отрадненскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.

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