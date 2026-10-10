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Why Rita Desjardin From Carrie Looks So Familiar

Why Rita Desjardin From Carrie Looks So Familiar

The new Amazon Prime adaptation of Stephen King's Carrie is here, and you may be wondering where you've seen the actor who plays Miss Desjardin before.

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