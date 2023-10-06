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Кожевников о просьбе ФХР допустить юниорские сборные к турнирам: «Попытка – не пытка. Надо пробовать и настойчиво просить»

Ранее о новом письме в адрес Международной федерации хоккея сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.  Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.

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