ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

W

Walery

Американская ракета взорвалась над мирными отдыхающими гражданами на территории РФ. Что теперь? Американососуны... что скажете? Ответ согласные держать? А он будет... - ответ, и обязательно адекватного характера туда, где этот лишний для Мира идиот байден будет отдыхать.