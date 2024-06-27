Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • фарид сабиров
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ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

После атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS США набрали в рот воды. Заокеанская пресса, не говоря о сути кровавого события, всё сводит к тому, что Байден, мол, разрешил наносить удары вглубь России, но не ракетами ATACMS.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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17 час.
Александр Почекунин
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17 час.
W
Walery
Американская ракета взорвалась над мирными отдыхающими гражданами на территории РФ.  Что теперь?   Американососуны... что скажете? Ответ согласные держать?  А он будет... - ответ, и обязательно адекватного характера туда, где этот лишний для Мира идиот байден будет отдыхать.
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15 час.

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