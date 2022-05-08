“Во мне столько гнева и столько слёз”, – Лазарева пожаловалась на то, что ее не устраивает отношение людей к себе

В начале марта актриса театра и кино Татьяна Лазарева сообщила о своем переезде в Испанию. По ее словам, это была вынужденная мера, но в связи со своими внутренними убеждениями и политической обстановкой в стране она не могла поступить иначе.
В начале марта актриса театра и кино Татьяна Лазарева сообщила о своем переезде в Испанию. По ее словам, это была вынужденная мера, но в связи со своими внутренними убеждениями и политической обстановкой в стране она не могла поступить иначе.
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