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“Во мне столько гнева и столько слёз”, – Лазарева пожаловалась на то, что ее не устраивает отношение людей к себе

“Во мне столько гнева и столько слёз”, – Лазарева пожаловалась на то, что ее не устраивает отношение людей к себе

В начале марта актриса театра и кино Татьяна Лазарева сообщила о своем переезде в Испанию. По ее словам, это была вынужденная мера, но в связи со своими внутренними убеждениями и политической обстановкой в стране она не могла поступить иначе.

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