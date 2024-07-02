The Independent: в Японии испытали интернет со скоростью 402 Тбит/с

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) достигли новой отметки в сфере передачи данных, установив мировой рекорд скорости в 402 терабита в секунду (Тбит/с).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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