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The Independent: в Японии испытали интернет со скоростью 402 Тбит/с

The Independent: в Японии испытали интернет со скоростью 402 Тбит/с

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) достигли новой отметки в сфере передачи данных, установив мировой рекорд скорости в 402 терабита в секунду (Тбит/с).

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