Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин заявил о попытках США втянуть Европу в свое противостояние с Китаем

Путин заявил о попытках США втянуть Европу в свое противостояние с Китаем

США заставляют своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем в военно-политический союз, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва.

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