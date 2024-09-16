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Константин Циолковский: "Основной мотив моей жизни – продвинуть человечество вперёд"

Константин Циолковский: "Основной мотив моей жизни – продвинуть человечество вперёд"

О своём рождении он писал так: "Появился на свет новый гражданин Вселенной Константин Циолковский". Отец, обедневший дворянин, служил лесничим в Рязанской губернии, мама, родившая 11 детей, была хорошо образована и обучила его грамоте.

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