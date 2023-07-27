«Соллерс» может начать выпуск туристических автобусов

Российская компания «Соллерс» намеревается заняться выпуском туристических автобусов. Сейчас «Соллерс» находится в процессе переговоров с одним из китайских партнеров, который предоставит российскому производителю лицензию на выпуск автобусов.
Российская компания «Соллерс» намеревается заняться выпуском туристических автобусов. Сейчас «Соллерс» находится в процессе переговоров с одним из китайских партнеров, который предоставит российскому производителю лицензию на выпуск автобусов.
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