Снежные шторма покатились дальше по России

По данным Центра погоды «Фобос», метель, которая накануне устроила погодную свистопляску в Москве, теперь уходит в Поволжье и Предуралье, которые и после прошлой пурги откопаться еще не успели, пишет Pensnews.
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