Названы российские регионы с самым доступным бензином

Аналитики РИА Новости назвали российские регионы, где находится самый доступный для жителей бензин. В лидерах оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина АИ-92 в месяц.