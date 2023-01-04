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Совместная спецоперация России и Казахстана: в Байконуре нейтрализована опасная банда

Совместная спецоперация России и Казахстана: в Байконуре нейтрализована опасная банда

Опасная организованная преступная группа была ликвидирована на Байконуре в ходе совместной спецоперации спецслужб и полиции России и Казахстана.

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