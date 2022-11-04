Подъяпольский побил рекорд Кошечкина по матчам в КХЛ за «Северсталь» среди вратарей – 140

Владислав Подъяпольский провел 140-й матч за «Северсталь». 27-летний голкипер принял участие в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:4 Б) и отразил 1 из 3 бросков за 23:34.
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