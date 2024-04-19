ГУП «ТЭК СПб» получил премию профессионалов предприятий городского хозяйства

Победу предприятию принес проект по экологической модернизации котельных Межрегиональной многоотраслевой Премией профессионалов предприятий городского хозяйства ГУП «ТЭК СПб» награждено за победу в категории «Добрая энергия».
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