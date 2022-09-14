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В Грузии предложили провести опрос относительно открытия «второго фронта» против РФ

В Грузии предложили провести опрос относительно открытия «второго фронта» против РФ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы провести опрос для выявления общественных настроений по вопросу возможности открытия «второй фронт» против РФ.

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