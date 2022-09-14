В Грузии предложили провести опрос относительно открытия «второго фронта» против РФ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы провести опрос для выявления общественных настроений по вопросу возможности открытия «второй фронт» против РФ.
Популярные статьи
- Генерал Бужинский: пришло время нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины
- Дмитрий Раевский: на Украине не будет ни одного метра, куда американцы смогли бы поставить гаубицы
- Политолог Кочетков заявил, что РФ следует закрыть границы с ЕС и объявить экономическую блокаду странам Прибалтики
Свежие комментарии