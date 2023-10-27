Индекс доллара США на двухнедельных максимумах

Индекс доллара США протестировал в четверг двухнедельные максимумы. Американская валюта укрепилась в преддверии выхода ВВП Данные за III-й квартал показали силу экономики США, превысив прогнозы аналитиков.
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