РИАН: В центре Тбилиси женщины вышли на марш против закона об иноагентах

В самом центре Тбилиси женщины вышли на улицы в знак протеста против закона об иноагентах. Этот марш стал частью демонстраций, которые недавно начались в городе из-за законопроекта о прозрачности иностранного влияния.
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