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В поморской деревне Белая Слуда двое школьников открыли музей эпохи СССР

В поморской деревне Белая Слуда двое школьников открыли музей эпохи СССР

В поморской деревне Белая Слуда двое школьников открыли музей эпохи СССР Ольга ВайленкоБелая Слуда, маленькая деревня на берегу одной из проток Северной Двины, стала местом притяжения не только для грибников и рыбаков, но и для любителей истории.

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