В поморской деревне Белая Слуда двое школьников открыли музей эпохи СССР Ольга ВайленкоБелая Слуда, маленькая деревня на берегу одной из проток Северной Двины, стала местом притяжения не только для грибников и рыбаков, но и для любителей истории.