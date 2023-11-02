Раскрыта стоимость особняка Александра Реввы в Подмосковье

Раскрыта стоимость особняка Александра Реввы в ПодмосковьеАлександр РевваАктер и телеведущий Александр Ревва владеет особняком в Московской области, стоимость которого составляет около 250 миллионов рублей.
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